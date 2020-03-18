Глава Института Коха: Пандемия коронавируса может продлиться 2 года без сохранения карантина





Лотар Вилер из федерального института Германии по изучению инфекционных заболеваний в Берлине рассказал, что все эпидемии и пандемии развиваются по определенной закономерности. Чтобы человечество полностью побороло COVID-2019, организм каждого из людей должен выработать иммунитет, устойчивый к инфекции. Для этого может понадобиться больше одной так называемой волны, или вспышки коронавируса.Кроме того, Лотар Вилер отметил невозможность Германии долгосрочно сохранять предпринятые меры безопасности, как и в большинстве других стран Европы и США. После того, как пройдет очередная «волна» высокого уровня заражения населения, государства ослабят ограничения и будут корректировать условия карантина, в зависимости от дальнейшего развития ситуации.Напоследок глава немецкого института ответил на вопрос о том, когда появится вакцина от COVID-2019: