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Эксперт рассказал, почему коронавирус не остановит строительство «Северного потока—2»

Эксперт рассказал, что Германия и другие страны ЕС заинтересованы в строительстве «Северного потока—2». Поэтому пандемия коронавируса не помешает транзиту газа через Европу.

Замгендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов сообщил, что газ останется востребованным в ЕС, несмотря на распространение коронавируса. По мнению специалиста, пандемия в странах ЕС пойдет на спад в течении следующих 2-3 месяцев, что вызовет спрос на транзит топлива для местной промышленности. Это также позволит возобновить строительство «Северного потока—2». Важным в этом смысле оказался пример Китая, в отношении которого экономисты сделали поспешные выводы.

Фролов говорит, что вопреки предсказаниям об экономическом кризисе в КНР, с начала марта в восточной стране большинство людей вышло на работу. Подобные процессы, предположительно, вскоре начнутся и в Европе. Стоит отметить, что швейцарская корпорация Allseas ранее отозвала свои суда-трубоукладчики, из-за чего РФ собственными силами достраивает газопровод. Проектом в ближайшее время займется «Академик Черский», а сам «Северный поток—2» запустят в начале 2021 года.

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Экономика
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 18:28

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