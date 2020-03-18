Эксперт рассказал, почему коронавирус не остановит строительство «Северного потока—2»





Замгендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов сообщил, что газ останется востребованным в ЕС, несмотря на распространение коронавируса. По мнению специалиста, пандемия в странах ЕС пойдет на спад в течении следующих 2-3 месяцев, что вызовет спрос на транзит топлива для местной промышленности. Это также позволит возобновить строительство «Северного потока—2». Важным в этом смысле оказался пример Китая, в отношении которого экономисты сделали поспешные выводы.Фролов говорит, что вопреки предсказаниям об экономическом кризисе в КНР, с начала марта в восточной стране большинство людей вышло на работу. Подобные процессы, предположительно, вскоре начнутся и в Европе. Стоит отметить, что швейцарская корпорация Allseas ранее отозвала свои суда-трубоукладчики, из-за чего РФ собственными силами достраивает газопровод. Проектом в ближайшее время займется «Академик Черский», а сам «Северный поток—2» запустят в начале 2021 года.