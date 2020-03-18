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Медики: Апельсины и яблоки устраняют неприятный запах тела

Зарубежные медики озвучили продукты, способные вызывать и устранять неприятный запах тела. В список вторых попали апельсины и яблоки.

Данная ситуация является следствием генетики, однако и в этом случае она поддается управлению, если учитывать режим питания. Как отметили медики, проблему обязательно нужно решать, ведь она напрямую связана с психическим здоровьем, что, в свою очередь, понижает самооценку и вызывает депрессию. Специалисты советуют любителям цветной капусты и брокколи соблюдать осторожность, так как в их составе присутствует холин, провоцирующий при избытке в организме рыбный запах. Тем не менее яблоки помогут избавиться от дискомфорта за счет дезинфицирующих свойств. Кроме этого, фрукт снимает воспаление ротовой полости. Хорошим решением данной задачи является апельсин, отлично усваивающийся организмом и устраняющий отталкивающий аромат тела.

Другими виновниками проблемы оказались молочные продукты и рыба, в частности чили, чеснок, красное мясо, лук, горох, редис, тунец и форель. При этом витамин D в йогурте борется с бактериями во рту, таким образом уменьшая неприятный запах. Среди напитков травяной чай богат на антиоксиданты, за счет которых в организме меньше токсинов. Кофе и черный горячительный напиток повышают кислотность желудка, ведь высушивают полость рта, вот только при отсутствии необходимого количества слюны бактерии имеют способность быстро размножаться.

Медики рекомендуют употреблять лимонный сок, поскольку цитрусовые благодаря значительным антиоксидантным свойствам обеспечивают детоксикацию организма. Не стоит забыть и о простой воде, способствующей выведению вредных веществ из тела человека.

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Наука
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 18:35

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