Впервые с 2003 года цена на нефть Brent опустилась ниже $27 за баррель





По словам Александра Фролова, который является заместителем гендиректора Института национальной энергетики, спрос в этом месяце значительно превысит показатели февраля. При этом, колебания стоимости нефти происходят на основании не существующих проблем, а вытекают из их ожидания.Такая специфика рынка, поэтому ориентируются на теоретические ситуации, которые могут развиться при определенном стечении обстоятельств. Кроме этого, объективная картина происходящего зависит от того, как ситуация с пандемией скажется на экономике ЕС и США.