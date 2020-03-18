Впервые с 2003 года цена на нефть Brent опустилась ниже $27 за баррель
Согласно данным торгов, впервые с 2003 года цена на нефть Brent опустилась отметки ниже в 27 долларов за мерную единицу. По состоянию на сегодня, 18 марта, стоимость майских фьючерсов на эту марку «черного золота» обвалилась почти на 7% и составила 26,88 долларов за баррель.
По словам Александра Фролова, который является заместителем гендиректора Института национальной энергетики, спрос в этом месяце значительно превысит показатели февраля. При этом, колебания стоимости нефти происходят на основании не существующих проблем, а вытекают из их ожидания.
Такая специфика рынка, поэтому ориентируются на теоретические ситуации, которые могут развиться при определенном стечении обстоятельств. Кроме этого, объективная картина происходящего зависит от того, как ситуация с пандемией скажется на экономике ЕС и США.
По словам Александра Фролова, который является заместителем гендиректора Института национальной энергетики, спрос в этом месяце значительно превысит показатели февраля. При этом, колебания стоимости нефти происходят на основании не существующих проблем, а вытекают из их ожидания.
Такая специфика рынка, поэтому ориентируются на теоретические ситуации, которые могут развиться при определенном стечении обстоятельств. Кроме этого, объективная картина происходящего зависит от того, как ситуация с пандемией скажется на экономике ЕС и США.
Экономика
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 17:50