Сергей Мезенцев рассказал о "проклятии" шоу Дудя: "Потом что-то не ладится"





Создатели "вДудя" решили посвятить выпуск популярной комедийной программе "Реутов ТВ", ведущим которой Сергей Мезенцев был с 2010 по 2012 год. Как рассказал актёр, он с неохотой согласился на съёмки, поскольку считает, что зрители весьма критично настроены по отношению к гостям проекта. Блогер подчеркнул, что его коллега – большой молодец, тем не менее, у него огромная аудитория, анализирующая все сказанные приглашёнными звёздами слова, поэтому все участники шоу покидают его с более негативным имиджем. Кроме того, знаменитость отметил, что в последнее время все гости Юрия Дудя «чуть-чуть прокляты, и потом у них что-то не ладится». К такому выводу комик пришёл давно, однако всё же дал согласие на интервью, так как любит вспоминать о "Реутов ТВ"."Проклятие" повлияло и на Мезенцева, поскольку его коллега поговорил о закрытии программы, случившемся после ухода ведущего. Как выяснилось, отношения между участниками "Реутов ТВ" довольно напряжены. «Была сделана ставка на противостояние, где я главный злодей», – считает блогер. Актёр также добавил, что ему не по душе формат "вДудя": «Я за беседу, подкасты. У него классная команда, он делает офигенные сюжеты, но это всё-таки допросы».Другие блогеры, в частности Ида Галич, тоже не нравятся комику. Всё дело в том, что ведущая предпочитает оставаться в прежнем образе, невзирая на перемены в жизни. «Люди должны меняться, но она продолжает продавать себя-простушку, и я в это уже не верю», – заключил Мезенцев.