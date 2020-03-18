"Евровидение-2020" отменили из-за пандемии коронавируса



An official statement from the European Broadcasting Union on the #Eurovision Song Contest 2020. pic.twitter.com/b3h7akxvpF — Eurovision Song Contest (@Eurovision) March 18, 2020

В официальном аккаунте соцсети Twitter представители "Евровидения-2020" опубликовали важное заявление. В этом посте организаторы анонсировали отмену песенного конкурса в Роттердаме. По предварительной информации, соревнование решили перенести на 2021 год, которое проведут в столице Нидерландов. Подобные меры были обоснованы "тревогой относительно быстрого распространения коронавируса в ЕС", а также строгими указаниями от местных властей о карантине.Ввиду невозможности проведения массового мероприятия, Европейский вещательный союз попросил фанатов набраться терпения и поддержать участников "в столь сложное время". Известно, что за последние 64 года "Евровидение" регулярно проводилось в мае, но пандемия COVID-19 помешала планам организаторов. Кроме прочего, количество зараженных коронавирусом во всем мире выросло до 204 тысяч человек, а летальных случаев насчитывается более 8,2 тысяч.