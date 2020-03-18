Захарова: «Крым в составе РФ избежал политических и социальных потрясений Украины»





Соответствующий текст со слов Марии Захаровой опубликовали на сайте МИД РФ. По словам дипломата, Крыму удалось избежать социально-политических потрясений, которые коснулись украинского народа. Мария Захарова убеждена, что полуостров ожидала участь полигона для целей НАТО.Представительница МИД России подчеркнула, что отрицать «огромное значение Крыма в контексте геополитики» бессмысленно. Захарова считает, что на сегодняшний день полуострову удается преодолевать экономические сложности, развиваться в области науки, энергетики, культуры и судостроения. Кроме этого, инфраструктура курорта Черного моря постоянно улучшается.В состав РФ полуостров Крым вошел шесть лет назад после проведения референдума. Украинская сторона считает, что это оккупация, а Кремль опровергает всяческие обвинения.