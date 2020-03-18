Снявший обручальное кольцо Хью Джекман подогрел слухи о разводе с Деборрой-Ли Фернесс
Слухи о разводе Хью Джекмана с Деборрой-Ли Фернеес появились еще в начале января. Однако актер подогрел их тем, посетив одно из мероприятий без обручального кольца.
Ранее за артистом не было замечено подобного поведения, поэтому публика всерьез взволновалась. При этом друзья Хью Джекмана и его супруги не верят в то, что пара собирается развестись после 24-х лет брака и уверяют, что дело в простых разногласиях. В начале этого года инсайдеры сообщили о появившейся в жизни артиста интрижке, так как репортеры запечатлели его в компании Брук Шилдс. По словам журналистов, голливудская звезда кокетничала с женатым коллегой и вела себя бесцеремонно. Кроме этого, на одном из снимков папарацци засняли их поцелуй.
Тем не менее фанатов сильно встревожили слухи о разводе кумира с супругой Деборрой-Ли Фернесс. Многие отказываются верить в то, что семейная идиллия может обернуться обманом.
Ранее за артистом не было замечено подобного поведения, поэтому публика всерьез взволновалась. При этом друзья Хью Джекмана и его супруги не верят в то, что пара собирается развестись после 24-х лет брака и уверяют, что дело в простых разногласиях. В начале этого года инсайдеры сообщили о появившейся в жизни артиста интрижке, так как репортеры запечатлели его в компании Брук Шилдс. По словам журналистов, голливудская звезда кокетничала с женатым коллегой и вела себя бесцеремонно. Кроме этого, на одном из снимков папарацци засняли их поцелуй.
Тем не менее фанатов сильно встревожили слухи о разводе кумира с супругой Деборрой-Ли Фернесс. Многие отказываются верить в то, что семейная идиллия может обернуться обманом.
ШоуБиз
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 17:36