Снявший обручальное кольцо Хью Джекман подогрел слухи о разводе с Деборрой-Ли Фернесс





Ранее за артистом не было замечено подобного поведения, поэтому публика всерьез взволновалась. При этом друзья Хью Джекмана и его супруги не верят в то, что пара собирается развестись после 24-х лет брака и уверяют, что дело в простых разногласиях. В начале этого года инсайдеры сообщили о появившейся в жизни артиста интрижке, так как репортеры запечатлели его в компании Брук Шилдс. По словам журналистов, голливудская звезда кокетничала с женатым коллегой и вела себя бесцеремонно. Кроме этого, на одном из снимков папарацци засняли их поцелуй.Тем не менее фанатов сильно встревожили слухи о разводе кумира с супругой Деборрой-Ли Фернесс. Многие отказываются верить в то, что семейная идиллия может обернуться обманом.