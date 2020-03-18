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Актриса Лянка Грыу призналась, что впервые узнала правду об отце в14 лет

Российская актриса театра и кино Лянка Грыу в студии телепрограммы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказала, когда впервые узнала правду о родном отце. Как выяснилось, Георге Грыу ушел из семьи, бросив жену с маленьким ребенком на руках.
Актриса Лянка Грыу призналась, что впервые узнала правду об отце в14 лет

32-летняя Ляна Ильницкая, более известная по фамилии отца Грыу, в студии телеканала «Россия 1» в интервью с Борисом Корчевниковым рассказала о своей родине в Молдавии, воспоминания детства, в особенности, когда впервые узнала правду о своем родном отце. По словам киноактрисы, она очень гордится своей мамой – Стеллой Ильницкой, которая «успевала абсолютно все, включая игру на сцене, учебу в институте и заботу о семье».

Когда Ляна Ильницкая была еще маленьким ребенком, Георге Грыу ушел из семьи, и Стелла Ильницкая самостоятельно заботилась о дочери. Вскоре она вышла замуж за Олега Казанцева, которого девочка считала своим родным отцом, однако не прожив и 2-х совместных лет, актер умер. «Мы должны были съехать из общежития, переезжали с одной квартиры на другую. У меня не было места, которое я могла назвать домом. Я очень болезненно пережила смерть папы – Олега и в каждый день его рождения продолжала писать ему письма», - отметила актриса.

О своем родном отце Ляна Ильницкая узнала в 14 лет, когда сама начала сниматься в кино. Она с пониманием отнеслась к тому, что ее мама так долго скрывала правду, поскольку уход Георге Грыу стал для нее настоящим ударом. На данный момент актриса периодически общается с молдавским артистом.

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ШоуБиз
Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 17:20

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