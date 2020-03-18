Актриса Лянка Грыу призналась, что впервые узнала правду об отце в14 лет

32-летняя Ляна Ильницкая, более известная по фамилии отца Грыу, в студии телеканала «Россия 1» в интервью с Борисом Корчевниковым рассказала о своей родине в Молдавии, воспоминания детства, в особенности, когда впервые узнала правду о своем родном отце. По словам киноактрисы, она очень гордится своей мамой – Стеллой Ильницкой, которая «успевала абсолютно все, включая игру на сцене, учебу в институте и заботу о семье».Когда Ляна Ильницкая была еще маленьким ребенком, Георге Грыу ушел из семьи, и Стелла Ильницкая самостоятельно заботилась о дочери. Вскоре она вышла замуж за Олега Казанцева, которого девочка считала своим родным отцом, однако не прожив и 2-х совместных лет, актер умер., - отметила актриса.О своем родном отце Ляна Ильницкая узнала в 14 лет, когда сама начала сниматься в кино. Она с пониманием отнеслась к тому, что ее мама так долго скрывала правду, поскольку уход Георге Грыу стал для нее настоящим ударом. На данный момент актриса периодически общается с молдавским артистом.