АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Медики: Рак толстой кишки развивается по-разному у женщин и…
EUR 82.31 USD 73.89
Курс валют на 18.03.2020

В России объявили о каникулах для школьников с 23 марта по 12 апреля

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил о начале каникул в школах страны. Школьники с 23 марта по 12 апреля продолжат обучение дистанционно.

Сергей Кравцов проинформировал, что со следующего понедельника и до 12 апреля школьники страны будут на каникулах. К такой мере прибегли с целью прекращения распространения коронавирусной инфекции в стране. В этот период времени будет проходить дистанционное обучение, для которого откроется бесплатный доступ к соответствующим образовательным сайтам. Пойти на такой шаг согласились операторы связи. Кроме того, достигнуто соглашение с крупными издательствами литературы о бесплатном открытии онлайн-доступа к имеющимся у них книгам-учебникам.

Кравцов сообщил, что во время каникул в школах, учитывая некоторые ограничения, продолжится работа начальных классов, которые примут тех учеников, которых не с кем будет оставить дома. Однако, по информации министра, при этом должны учитываться все правила Роспотребнадзора.

16 марта было решено отправить на каникулы с 21 марта по 12 апреля школьников столицы, в то время, как для воспитанников детских садов Москвы оставили свободное посещение.

+Дзен +Яндекс новости
Общество / Важно
Добавил: Романова Виктория Сегодня, 16:53

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Из-за отмены “Евровидения” Little Big придется сочинить новую песню для…
Впервые с 2003 года цена на нефть Brent опустилась ниже $27 за…
Президент РКФ Владимир Голубев отметил важность терапии с…
Министерство промышленности и торговли РФ договорилось с магазинами о стабильных ценах на…
Снявший обручальное кольцо Хью Джекман подогрел слухи о разводе с Деборрой-Ли…
В Сети разместили шпионские снимки пикапа Hyundai Santa…
Иван Ургант и Надежда Бабкина поменялись образами в рамках…
Актриса Лянка Грыу призналась, что впервые узнала правду об отце в14…
Ученый из Новосибирска заявил о существовании нескольких видов…
Захарова: «Крым в составе РФ избежал политических и социальных потрясений…
Эксперты назвали особенности торможения на авто с механической коробкой…
В России объявили о каникулах для школьников с 23 марта по 12…
"Евровидение-2020" отменили из-за пандемии…
В Сети появились документы о первом выходе человека в…
Антон Силуанов сообщил о сжатии "целых секторов экономики" из-за…
Победивший коронавирус Том Хэнкс сообщил фанатам о своем самочувствии: 'Все еще не…
Флагман Redmi K30 Pro Zoom прошел испытание на Geekbench с процессором Snapdragon…
Роспотребнадзор дал советы пожилым россиянам по защите от…
Россия ограничит авиасообщение с Великобританией, США и…
В Татарстане на мусорном заводе обнаружили человеческую…
«Живя в России, стал более открытым»: Милош Бикович поделился изменениями…
«Притворилась котиком»: Юлианна Караулова продемонстрировала стройные ноги в…
В США прошла тестирование тактическая ядерная бомба…
Количество инфицированных коронавирусом в мире превысило 200 тысяч…
Китайские медики показали, как коронавирус уничтожает…
В России появится новый знак ПДД об установке камер фиксации…
«Стоило раздеться – и снова на Первом»: Дмитрий Шепелев прокомментировал шутку Ивана…
Борис Грачевский отказался от пышного празднования дня рождения ради здоровья беременной…
Просмотреть все новости