В России объявили о каникулах для школьников с 23 марта по 12 апреля





Сергей Кравцов проинформировал, что со следующего понедельника и до 12 апреля школьники страны будут на каникулах. К такой мере прибегли с целью прекращения распространения коронавирусной инфекции в стране. В этот период времени будет проходить дистанционное обучение, для которого откроется бесплатный доступ к соответствующим образовательным сайтам. Пойти на такой шаг согласились операторы связи. Кроме того, достигнуто соглашение с крупными издательствами литературы о бесплатном открытии онлайн-доступа к имеющимся у них книгам-учебникам.Кравцов сообщил, что во время каникул в школах, учитывая некоторые ограничения, продолжится работа начальных классов, которые примут тех учеников, которых не с кем будет оставить дома. Однако, по информации министра, при этом должны учитываться все правила Роспотребнадзора.16 марта было решено отправить на каникулы с 21 марта по 12 апреля школьников столицы, в то время, как для воспитанников детских садов Москвы оставили свободное посещение.