Россия ограничит авиасообщение с Великобританией, США и ОАЭ





Ограничения вступят в силу в пятницу, 20 марта, как поручил премьер—министр России. С этой даты авиаперевозки из РФ в данные государства и в обратном направлении приостановят. Однако будут некоторые исключения, а именно, пока не отменят ряд регулярных рейсов. Речь идет об авиасообщении между Москвой и Нью-Йорком, Лондоном, Абу-Даби. Данные рейсы будут осуществлять только через один терминал в Шереметьево - F.Указанные ограничения также не коснуться чартерных рейсов, которые перевозят американцев, британцев и жителей ОАЭ на родину, а также россиян в Россию до полного вывоза.