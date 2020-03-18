Россия ограничит авиасообщение с Великобританией, США и ОАЭ
Согласно данным Михаила Мишустина, Россия намерена ограничить авиасообщение еще с несколькими странами, а именно Великобританией, ОАЭ и США. По данным председателя российского правительства, такое решение было принято сегодня, 18 марта.
Ограничения вступят в силу в пятницу, 20 марта, как поручил премьер—министр России. С этой даты авиаперевозки из РФ в данные государства и в обратном направлении приостановят. Однако будут некоторые исключения, а именно, пока не отменят ряд регулярных рейсов. Речь идет об авиасообщении между Москвой и Нью-Йорком, Лондоном, Абу-Даби. Данные рейсы будут осуществлять только через один терминал в Шереметьево - F.
Указанные ограничения также не коснуться чартерных рейсов, которые перевозят американцев, британцев и жителей ОАЭ на родину, а также россиян в Россию до полного вывоза.
Ограничения вступят в силу в пятницу, 20 марта, как поручил премьер—министр России. С этой даты авиаперевозки из РФ в данные государства и в обратном направлении приостановят. Однако будут некоторые исключения, а именно, пока не отменят ряд регулярных рейсов. Речь идет об авиасообщении между Москвой и Нью-Йорком, Лондоном, Абу-Даби. Данные рейсы будут осуществлять только через один терминал в Шереметьево - F.
Указанные ограничения также не коснуться чартерных рейсов, которые перевозят американцев, британцев и жителей ОАЭ на родину, а также россиян в Россию до полного вывоза.
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Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 16:17