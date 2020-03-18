Иван Ургант и Надежда Бабкина поменялись образами в рамках флешмоба
На просторах TikTok все более популярным становится флешмоб, в котором люди примеряют образы друг друга. Иван Ургант и Надежда Бабкина также приняли в нем участие в рамках передачи, повеселив при этом своих фанатов.
Телеведущий и знаменитая певица решили поддержать популярный челлендж, о чем свидетельствует размещенный на странице программы в Instagram сюжет. На кадрах Иван Ургант и артистка сначала запечатлены в своих нарядах. Спустя короткое время звезды шоу-бизнеса поменялись образами, после чего поклонники увидели Надежду Бабкину в пиджаке и брюках, а шоумена – в женском наряде и с серьгами.
В комментариях фолловеры остались под положительным впечатлением от реализации данной идеи. Многие шутили, что актер нашел «свой стиль», так как в платье выглядел очень гармонично. По мнению других подписчиков, мужская одежда молодит исполнительницу.
Новый флешмоб успели поддержать зарубежные знаменитости. Речь идет об Эмили Ратаковски, Дженнифер Лопес и Элизабет Уоррен.
Телеведущий и знаменитая певица решили поддержать популярный челлендж, о чем свидетельствует размещенный на странице программы в Instagram сюжет. На кадрах Иван Ургант и артистка сначала запечатлены в своих нарядах. Спустя короткое время звезды шоу-бизнеса поменялись образами, после чего поклонники увидели Надежду Бабкину в пиджаке и брюках, а шоумена – в женском наряде и с серьгами.
В комментариях фолловеры остались под положительным впечатлением от реализации данной идеи. Многие шутили, что актер нашел «свой стиль», так как в платье выглядел очень гармонично. По мнению других подписчиков, мужская одежда молодит исполнительницу.
Новый флешмоб успели поддержать зарубежные знаменитости. Речь идет об Эмили Ратаковски, Дженнифер Лопес и Элизабет Уоррен.
ШоуБиз
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 17:24