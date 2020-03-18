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Из-за отмены “Евровидения” Little Big придется сочинить новую песню для конкурса

В Сети предположили, что Little Big столкнется с необходимостью выпустить новую песню для участия в “Евровидении” в следующем году. Существует риск того, что мероприятие перенесут на фоне пандемии коронавируса.

Little Big с песней “Uno” были выдвинуты на конкурс “Евровидение-2020, которое запланировано на 12-16 мая в Нидерландах. В связи с пандемией коронавируса мероприятие может быть отменено, однако официального заявления об этом пока не поступало. Проведение конкурса без публики не представляется возможным, информирует портал “Ридус”. Однако его можно перенести на год вперед, а участвовать будут уже выбранные исполнители и коллективы, которым понадобиться представить новые песни.

Композиция “Uno” за 5 дней после презентации успела собрать на YouTube свыше 32 млн просмотров. Повышенное внимание поклонники обратили на отвечавшего за танцевальную часть Дмитрия Красилова, которого называют в Сети “Пухляш”. По просьбе зрителей последний был включен в делегацию на “Евровидение”.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 17:54

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