В Татарстане на мусорном заводе обнаружили человеческую ногу





Сообщается, что утром сотрудники ООО "Поволжской экологической компании", занимаясь сортировкой мусора, обнаружили чёрный пакет, в котором находилась часть человеческой ноги – от стопы до колена. На место выехали следователи и изъяли находку. Было решено возбудить уголовное дело по факту убийства.На данный момент нет данных о человеке, которому принадлежала нога и каким образом произошло происшествие. Для получения информации планируют провести судебно-медицинскую экспертизу.