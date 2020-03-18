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Медики назвали самые ранние признаки рака полости рта

Обнаружение рака полости рта на первых этапах является самым важным фактором для эффективного лечения и позитивного прогноза. Медики назвали ранние признаки злокачественных опухолей в этой части тела.

Врачи говорят, что рак полости рта чаще всего диагностируется у мужчин старше 60 лет, поэтому подобной категории людей необходимо внимательно следить за собственным здоровьем. Особенностью этой карциномы является её незаметность на ранней стадии, которая маскируется под другие, менее опасные заболевания слизистой оболочки. Симптомы часто включают в себя кровотечение, выпадение зубов, неприятные ощущения при глотании, неудобство во время использования протезов, головную боль, изменения в форме головы, а также дискомфорт во рту, шее или голове.

Менее распространенными сигналами о злокачественном новообразовании становятся необъяснимые перепады давления, сухость в полости рта, воспаления, облысение, проблемы с щитовидной железой. Эксперты также рекомендуют обратить внимание на регулярные тошноту, рвоту, диарею и изменения в голосе. Если язвочки, белые и красные пятна не проходят в течении длительного периода времени, необходимо срочно обратиться за консультацией к специалисту.

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Наука
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 18:13

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