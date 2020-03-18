Ученые: Конфликтные и своенравные люди менее склонны к деменции





В процессе исследования ученые изучали снимки мозга испытуемых в динамике. Кроме этого, учитывались психологические особенности и образ жизни участников эксперимента. Оказалось, что мозг людей, которые имеют неприятные черты характера для окружающих, лучше защищен от развития болезни Альцгеймера. Обычно такие пациенты отличались сложным характером и не умением договариваться.Также ученые установили, что «иммунитет» к деменции вырабатывается у людей, которые готовы экспериментировать. По словам Пантелеймона Гиннакопулоса, руководителя данной научно работы, специалисты давно знали о взаимосвязи желания обучаться новому и состояния головного мозга. Поэтому профессор считает, что пожилым людям достаточно трудно изменить свою личность, но в их силах принимать в расчет особенности своего характера.