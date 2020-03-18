Антон Силуанов сообщил о сжатии "целых секторов экономики" из-за коронавируса





Падение цен на нефть, которые наблюдаются с начала марта этого года, а также пандемия коронавируса стали причинами сжатия целых секторов российской экономики. Силуанов признал, что страна оказалась в непростой ситуации, в связи с чем властям необходимо противодействовать возникающим трудностям. В частности, в мире снижаются цены на производимые энергоресурсы, что всегда входило в список факторов риска. В это же время бизнес страдает от пандемии коронавируса, что заставляет сжиматься целые экономические сектора. В их число вошли перевозки, а именно авиа, туризм, малый бизнес. За ними последуют другие сферы, по мнению Силуанова. Предполагается, что снизится число продаж автомобилей, поскольку уже сейчас заметен спад интереса покупателей к дорогостоящим предметам потребления.Макроэкономический курс страны отклоняется от выбранного из-за того, что ситуация складывается “не лучшим образом”. Обвал цен на нефть сократит бюджет страны почти на 3 трлн рублей, в связи с чем есть большая вероятность задействования средств из резерва.