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Ученый из Новосибирска заявил о существовании нескольких видов коронавируса

Китайским микробиологам удалось разузнать о существовании нескольких видов коронавируса COVID-19. Об этом заявил ученый Сергей Нетесов из Новосибирского государственного университета.

Заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии НГУ Сергей Нетесов утверждает, что в Италии сейчас с невероятной скоростью распространяется особая разновидность коронавируса. Все же проверенные эпидемиологические меры могут предотвратить критическую ситуацию. Ужесточенные меры по передвижению внутри страны помогли Китаю замедлить темпы заражения и вылечить почти всех пациентов, заболевших в феврале. Более того, разработка вакцины против одного типа патогена поможет справиться с несколькими, говорит Нетесов.

По словам российского ученого, создание лекарства усложняет отсутствие модели животного, которое бы подошло для тестов. Дело в том, что нет ни одной особи, у которой заболевание протекало бы, как у человека. Сдерживание пандемии также становится трудной задачей в условиях, когда даже 1 миллиона тест-систем, выпущенных ГНЦ «Вектор» в России, все равно может не хватить. На данный момент во всем мире зафиксировано 203 тысячи инфицированных людей и 8,2 тысячи летальных случаев.

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Наука
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 17:13

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