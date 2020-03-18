В Сети разместили шпионские снимки пикапа Hyundai Santa Cruz





Дебют одноименного концепта состоялся на Детройтском автосалоне в 2015 году, а прошлой осенью появились первые официальные данные о предстоящей новинке. В конце прошлого года серийный пикап попал в объективы фотошпионов. Судя по снимкам, размещенными Autopostkorea в Сети, модель оснастили двойной кабиной и 2-ярусными фарами головного света.Стоит обратить внимание на отличие грузовика от своего прототипа радиаторной решеткой. При этом внешний дизайн Hyundai мало похож на шоу-кар. Ближайшим родственником транспортного средства является еще не вышедшее авто Tucson нового поколения. По предположениям, для США машину оснастят двигателем на 2,5 литра, сочетающимся с 8-диапазонной АКПП.Скорее всего, будут доступны гибридные модификации Santa Cruz. Также возможно появление дизельной силовой установки в моторной гамме, если пикап появится на других рынках. Старт выхода модели запланирован на 2021 год.