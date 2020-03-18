Эксперты назвали особенности торможения на авто с механической коробкой передач





Прежде всего, не стоит пренебрегать внешними условиями, как погода и состояние дорожного покрытия, поскольку также как и технические параметры, они непосредственно влияют на управление автомобилем. По словам экспертов, для осуществления торможения на механической коробке передач на сухой асфальтной дороге хорошего качества необходимо левой ногой выжать педаль сцепления и не отпуская ее, правой ногой постепенно давить на тормоз. Все движения должны быть максимально плавными, в противном случае машина резко заглохнет, что чревато ДТП.После полной остановки автомобиля, нужно сразу же переключиться на первую передачу, чтобы вовремя тронутся с места, если остановка авто осуществлялась на светофоре или в любом другом месте, не предполагая глушения мотора. В случае необходимости остановиться на скользкой дороге эксперты рекомендуют применить торможение двигателем, путем комбинации сцепления и переключения на снижение передач.Напоследок эксперты по вождению предостерегли от экстренных действий за рулем на механической коробке передач, поскольку, как торможение, так и руление могут привести к полной потере управления автомобилем. Они отметили, что одновременно давить на тормоз и пытаться «выровнять» машину категорически запрещено.