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Количество инфицированных коронавирусом в мире превысило 200 тысяч человек

Агентство BNO News занимается сбором данных о всех случаях заболевания коронавирусом. По последней информации, в мире зафиксировано 200 003 случая инфицирования COVID-19.

BNO News информирует, что в данное время 81 290 пациентов смогли излечиться от заболевания. Однако 7980 случаев заражения окончились летальным исходом. Свои подсчеты количества заболевших COVID-19 ведет также Всемирная организация здравоохранения, по информации которой подтверждено 184 975 случаев инфицирования, умерли 7 529 человек. По сведениям Университета Джона Хопкинса из США, коронавирусом заразились 198 178 человек. Из них 7 954 случаев закончились смертью, а 81 960 человек смогли выздороветь.

Наибольшее количество случаев инфицирования COVID-19 зафиксировано в Китае (около 81 тысячи), Италии (более 31 тысячи), Иране (около 16 тысяч), Испании (практически 12 тысяч) и Германии (почти 10 тысяч человек).

По последней информации, в РФ обнаружили 33 новых случая инфицирования коронавирусом, а число всех заболевших достигло 147 человек.

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Добавил: Романова Виктория Сегодня, 15:56

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