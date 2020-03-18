Количество инфицированных коронавирусом в мире превысило 200 тысяч человек





BNO News информирует, что в данное время 81 290 пациентов смогли излечиться от заболевания. Однако 7980 случаев заражения окончились летальным исходом. Свои подсчеты количества заболевших COVID-19 ведет также Всемирная организация здравоохранения, по информации которой подтверждено 184 975 случаев инфицирования, умерли 7 529 человек. По сведениям Университета Джона Хопкинса из США, коронавирусом заразились 198 178 человек. Из них 7 954 случаев закончились смертью, а 81 960 человек смогли выздороветь.Наибольшее количество случаев инфицирования COVID-19 зафиксировано в Китае (около 81 тысячи), Италии (более 31 тысячи), Иране (около 16 тысяч), Испании (практически 12 тысяч) и Германии (почти 10 тысяч человек).По последней информации, в РФ обнаружили 33 новых случая инфицирования коронавирусом, а число всех заболевших достигло 147 человек.