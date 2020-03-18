В Сети появились документы о первом выходе человека в космос
В Сети появились документы о первом выходе человека в открытый космос. Ранее засекреченные данные опубликовала российская корпорация Роскосмос.
Документы опубликовали по случаю 55-летнего юбилея данного события. Лётчику-космонавту Алексею Леонову 18 марта 1965 года удалось впервые в истории выйти в открытое космическое пространство. Как передаёт "Москва24", обнародованные материалы подписаны главным конструктором ОКБ-1 Сергеем Королёвым, председателем Государственной комиссии Георгием Тюлиным и другими советскими экспертами.
Отметим, пандемия коронавируса оказывает существенное влияние на все сферы жизни, в том числе и на космическую индустрию. Так, учёным пришлось поменять свои планы, отложив на неопределённый срок некоторые запуски, а российско-европейскую миссию на Марс перенесли на 2022 год. В то же время российский учёный заявил о необходимости освоения космоса из-за COVID-19.
Документы опубликовали по случаю 55-летнего юбилея данного события. Лётчику-космонавту Алексею Леонову 18 марта 1965 года удалось впервые в истории выйти в открытое космическое пространство. Как передаёт "Москва24", обнародованные материалы подписаны главным конструктором ОКБ-1 Сергеем Королёвым, председателем Государственной комиссии Георгием Тюлиным и другими советскими экспертами.
Отметим, пандемия коронавируса оказывает существенное влияние на все сферы жизни, в том числе и на космическую индустрию. Так, учёным пришлось поменять свои планы, отложив на неопределённый срок некоторые запуски, а российско-европейскую миссию на Марс перенесли на 2022 год. В то же время российский учёный заявил о необходимости освоения космоса из-за COVID-19.
Наука
Добавил: Кохановская Мария Сегодня, 16:44