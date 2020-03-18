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Житель Китая, первым перенесший коронавирус в России, поделился опытом

Житель Китая Вань Юньбинь был среди первых, кто заболел и выздоровел от коронавируса в России. Бывший пациент поделился опытом, как избежать заражения.
Житель Китая, первым перенесший коронавирус в России, поделился опытом

Пресс-служба министерства здравоохранения Забайкальского края передала слова гражданина КНР Вань Юньюбина о том, как он справлялся с коронавирусной инфекцией. По мнению китайца, который был среди первых заболевших, крайне важно избегать мест скопления людей и внимательно следить за собственным самочувствием. Основными рекомендациями также являются продолжительный отдых. Использование защитных масок, проветривание помещений и отказ от алкоголя с сигаретами.

Супруга Юньбиня рассказала, что крайне важным для больных является психологическая поддержка и отсутствие паники. Кроме того, её семья старается самоизолироваться для профилактики повторного инфицирования. Известно, что Вань Юньбинь был в числе первых, кто заразился COVID-19 на территории России. Впоследствии его госпитализировали в краевую инфекционную больницу в Чите, откуда он выписался 12 февраля.

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Общество
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 15:33

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