Житель Китая, первым перенесший коронавирус в России, поделился опытом





Пресс-служба министерства здравоохранения Забайкальского края передала слова гражданина КНР Вань Юньюбина о том, как он справлялся с коронавирусной инфекцией. По мнению китайца, который был среди первых заболевших, крайне важно избегать мест скопления людей и внимательно следить за собственным самочувствием. Основными рекомендациями также являются продолжительный отдых. Использование защитных масок, проветривание помещений и отказ от алкоголя с сигаретами.Супруга Юньбиня рассказала, что крайне важным для больных является психологическая поддержка и отсутствие паники. Кроме того, её семья старается самоизолироваться для профилактики повторного инфицирования. Известно, что Вань Юньбинь был в числе первых, кто заразился COVID-19 на территории России. Впоследствии его госпитализировали в краевую инфекционную больницу в Чите, откуда он выписался 12 февраля.