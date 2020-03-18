Победивший коронавирус Том Хэнкс сообщил фанатам о своем самочувствии: 'Все еще не здоровится"

Как оказалось, у Тома Хэнкса имелись хорошие новости для поклонников. Спустя неделю самоизоляции после получения положительного теста на коронавирус, у него существенно улучшились показатели и стабилизировалось состояние. В частности, он не страдает от лихорадки, но ему все еще нездоровится. Он предупредил, что мытье посуды и складирование белья приводит к дремоте на диване. Однако есть и плохие новости, как отметил актер, которого супруга шесть раз подряд обставила в игре Джин рамми. Сейчас Рита Уилсон лидирует на 201 очко.В своей публикации Том Хэнкс показал свою печатную машинку, с которой приехал в Австралию. Поклонники в комментариях пожелали звезде крепкого здоровья и поздравили с улучшением самочувствия.