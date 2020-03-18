Роспотребнадзор дал советы пожилым россиянам по защите от коронавируса





Специалисты рекомендуют гражданам старше 60-ти лет, находящихся в группе особого риска, реже выходить из дома и посещать общественные места. Также Роспотребнадзор советует россиянам чаще мыть руки с мылом и не касаться ими лица. Для дезинфекции все свои вещи, гаджеты и остальные часто используемые в общественных транспортах предметы необходимо протирать влажными салфетками. При плохом самочувствии, которое может не быть связано с простудной инфекцией, следует вызывать медиков на дом, а не ходить к врачу самому.Специалисты посоветовали сообщить доктору, если кто-то из родных ездил за границу в последние 2 недели. Он назначит пациенту анализ на коронавирус. Пожилым гражданам напоминают, что заболевание передается от больного человека к здоровому при тесных контактах.