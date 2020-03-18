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Флагман Redmi K30 Pro Zoom прошел испытание на Geekbench с процессором Snapdragon 865

Флагман Redmi K30 Pro Zoom прошел испытание на эталонной платформе скоринга Geekbench с процессором Snapdragon 865. На проверке многоядерной производительности с имитированной рабочей нагрузкой смартфон получил 3251 балл, а на одноядерной – 900.
Флагман Redmi K30 Pro Zoom прошел испытание на Geekbench с процессором Snapdragon 865

В начале марта 2020 года генеральный директор дочернего концерна Xiaomi – Redmi Лу Вейбинг сообщил о подготовке к выпуску новинки K30 Pro Zoom, и спустя всего две недели модель уже появилась в рейтингах кроссплатформенного бенчмарка Geekbench. Согласно анонсированным техническим характеристикам и результатам прохождения испытания, информаторы отметили 8 Гб ОЗУ с возможностью расширения флеш-картой и операционную систему Android 10 с обновленной внешней оболочкой.

Кроме того, на борту Redmi K30 Pro Zoom будет мобильная система на кристалле компании Qualcomm Snapdragon 865 с архитектурой ARM — Cortex A77 и поддержкой новейшего модема X55 5G для работы в сетях пятого поколения.

Учитывая уже известные высокотехнологичные параметры смартфона, обозреватели не перестают обсуждать, на чем собирается сэкономить компания, поскольку устройства Xiaomi зарекомендовали себя бюджетными флагманами без потери качества.

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Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 16:25

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