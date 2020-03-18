В США прошла тестирование тактическая ядерная бомба B61-12





Американский двухместный истребитель-бомбардировщик F-15 Strike Eagle участвует в программе тестирования B61-12. В сопровождении двух F-16 он прилетел на полигон Тонопа, находящийся рядом с авиабазой Эглин. Не так давно ее сбрасывали здесь с борта тяжелого стратегического бомбардировщика Northrop B-2 Spirit. Однако в тот раз проект был засекречен и осуществлялся с аэродрома Неллис. Выбор базы специалисты объясняют тем, что здесь проходят авиационные учения Red Flag при участии специалистов из Германии, Италии и Испании.B61-12 имеет обновленную систему управления, отличающуюся от предыдущий версий. Также новинка оснащена переменной мощностью – от 50 килотонн до мегатонны.