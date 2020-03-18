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В РФ число зараженных коронавирусом увеличилось до 147 человек

Согласно данным Оперативного штаба по мониторингу сложившейся ситуации с коронавирусом, в РФ число зараженных увеличилось до 147 человек. За сутки были зарегистрированы еще 33 новых случая инфицирования COVID-19.
В РФ число зараженных коронавирусом увеличилось до 147 человек

Сообщается, что 31 случай медики выявили в столице, еще один в Новосибирской и один в Томской областях. Зараженные люди на протяжении последних двух недель посещали государства, в которых зафиксирована неблагоприятная эпидемиологическая обстановка. Пациентов доставили в медучреждения и поместили в спецбоксы, а всех, кто с ними контактировал, отправили на обследование.

Правительства всех государств предпринимают необходимые экстренные меры, чтобы сдержать эпидемию коронавируса. ЕС уже объявил о том, что внешние границы будут закрыты на месяц. Россия в рамках борьбы с распространением опасной инфекции перекрыло границы с Норвегией, Польшей и Белоруссией. Кроме этого, были прекратились авиаперелеты и передвижение на поездах в ряд стран.

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Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 15:13

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