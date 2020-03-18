«Стоило раздеться – и снова на Первом»: Дмитрий Шепелев прокомментировал шутку Ивана Урганта





Не так давно Дмитрий Шепелев опубликовал в своём микроблоге обнажённый снимок. На фото телеведущий запечатлён в душевой кабине, при этом на запотевшем стекле виден лишь его силуэт. Экс-коллеги журналиста с Перового канала не смогли не прокомментировать этот кадр и посмеялись над ним на шоу "Вечерний Ургант". Через пару дней телеведущий решил прокомментировал шутку., – написал знаменитость.Отметим, в прошлом месяце стало известно, что Шепелев теперь не является сотрудником Первого канала. На данный момент нет информации, где собирается работать телеведущий, а он сам не даёт никаких комментариев по этому поводу.