Китайские медики показали, как коронавирус уничтожает легкие
Медики из КНР показали снимки легких одной из пациенток, у которых подтвердилось инфицирование новым типом коронавируса. Сравнив два снимка, сделанных с промежутком в несколько дней, специалисты продемонстрировали, как вирус COVID-19 уничтожает дыхательный орган человека.
Медики сообщили, что пациентка проходила лечение в одной из больниц китайского города Ланьчжоу. Возраст больной составляет 33 года. Специалисты с использованием компьютерной томографии сделали два снимка, на которых было запечатлено состояние легких в разные промежутки времени. На первом из них на дыхательном органе заметно помутнение, в то время как на втором, который сделали через три дня, хорошо видно увеличение зоны поражения тканей легких.
Как ранее сообщалось, излечившийся от коронавируса житель КНР Ван Юнь Бинь рассказал о способах защиты от заболевания. Он советует регулярно проветривать помещения, употреблять больше жидкости и не паниковать.
Медики сообщили, что пациентка проходила лечение в одной из больниц китайского города Ланьчжоу. Возраст больной составляет 33 года. Специалисты с использованием компьютерной томографии сделали два снимка, на которых было запечатлено состояние легких в разные промежутки времени. На первом из них на дыхательном органе заметно помутнение, в то время как на втором, который сделали через три дня, хорошо видно увеличение зоны поражения тканей легких.
Как ранее сообщалось, излечившийся от коронавируса житель КНР Ван Юнь Бинь рассказал о способах защиты от заболевания. Он советует регулярно проветривать помещения, употреблять больше жидкости и не паниковать.
Наука
Добавил: Романова Виктория Сегодня, 15:50