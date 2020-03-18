«Притворилась котиком»: Юлианна Караулова продемонстрировала стройные ноги в мини-платье

В подписи к посту знаменитость отметила, что таким способом снимает стресс от происходящих в мире событий. Судя по всему, Юлианна Караулова имела в виду распространяющуюся по миру эпидемию коронавируса. В кадре артистка запечатлена в коротком платье, лежа на полу. Свои стройные ноги она вытянула вверх, а взгляд направила в камеру. В комментариях подписчики остались в восторге от снимка и были щедры на комплименты в адрес кумира. Одни решили «арестовать» исполнительницу за «превышение красоты», а другие похвалили ее за шикарные формы.Караулова регулярно размещает в своем блоге эффектные сюжеты в мини-нарядах, которые оценивают фанаты. Другие звезды шоу-бизнеса также часто делятся с юзерами результатами удачных фотосъёмок. Так, Настасья Самбурская недавно примерила прозрачное нижнее белье, чем взбудоражила фолловеров.