Новые iPhone могут получить OLED-дисплеи от BOE Technology Group





Компания Apple запланировала презентацию четырех новых моделей iPhone в 2020 году. Среди них: два смартфона с 6,1-дюймовой диагональю, один на 5,4 и один – 6,1 дюйм. Флагманы получат обновленный дизайн с плоскими боковыми гранями и с абсолютно стеклянным корпусом, как у модели 4-го поколения. Кроме того, ввиду подписания контракта о сотрудничестве с компанией BOE Technology Group (Jingdongfang), информаторы предположили, что, вероятнее всего, анонсированные устройства будут оснащены OLED-экранами.Как известно, iPhone на 5,4 дюйма будет самым компактным безрамочным гаджетом, который когда-либо предлагала компания Apple. В то же время его габариты будут значительно меньше, чем у других смартфонов 8-й серии. Также разработчики уменьшат разрешение фотокамеры, сократив количество объективов до двух.На данный момент компания Apple не называла дат будущих презентаций, однако, по мнению обозревателей, первые флагманы появятся осенью 2020 года.