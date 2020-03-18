Новые iPhone могут получить OLED-дисплеи от BOE Technology Group
Обозреватели DigiTimes сообщили, что новые iPhone могут получить OLED-дисплеи от BOE Technology Group. Согласно известной информации, китайский производитель электронных компонентов Jingdongfang подписал договор о сотрудничестве с General Interface Solutions.
Компания Apple запланировала презентацию четырех новых моделей iPhone в 2020 году. Среди них: два смартфона с 6,1-дюймовой диагональю, один на 5,4 и один – 6,1 дюйм. Флагманы получат обновленный дизайн с плоскими боковыми гранями и с абсолютно стеклянным корпусом, как у модели 4-го поколения. Кроме того, ввиду подписания контракта о сотрудничестве с компанией BOE Technology Group (Jingdongfang), информаторы предположили, что, вероятнее всего, анонсированные устройства будут оснащены OLED-экранами.
Как известно, iPhone на 5,4 дюйма будет самым компактным безрамочным гаджетом, который когда-либо предлагала компания Apple. В то же время его габариты будут значительно меньше, чем у других смартфонов 8-й серии. Также разработчики уменьшат разрешение фотокамеры, сократив количество объективов до двух.
На данный момент компания Apple не называла дат будущих презентаций, однако, по мнению обозревателей, первые флагманы появятся осенью 2020 года.
Компания Apple запланировала презентацию четырех новых моделей iPhone в 2020 году. Среди них: два смартфона с 6,1-дюймовой диагональю, один на 5,4 и один – 6,1 дюйм. Флагманы получат обновленный дизайн с плоскими боковыми гранями и с абсолютно стеклянным корпусом, как у модели 4-го поколения. Кроме того, ввиду подписания контракта о сотрудничестве с компанией BOE Technology Group (Jingdongfang), информаторы предположили, что, вероятнее всего, анонсированные устройства будут оснащены OLED-экранами.
Как известно, iPhone на 5,4 дюйма будет самым компактным безрамочным гаджетом, который когда-либо предлагала компания Apple. В то же время его габариты будут значительно меньше, чем у других смартфонов 8-й серии. Также разработчики уменьшат разрешение фотокамеры, сократив количество объективов до двух.
На данный момент компания Apple не называла дат будущих презентаций, однако, по мнению обозревателей, первые флагманы появятся осенью 2020 года.
Технологии
Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 15:24