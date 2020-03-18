Caviar выпустила iPhone 11 Pro в противомикробном дизайне





Корпус новинок создан из серебра 925 пробы, а каждый элемент-оберег выполнен из золота 750 пробы. Коллекция насчитывает четыре модели iPhone 11 Pro, каждая из которых украшена защитным символом, почитаемым в мировых культурах. В Caviar выбрали славянского святого Николая Чудотворца, а также руку Фатимы, представляющей Индию. Любителям восточной мудрости предлагается цветущий лотос, а Азию олицетворяет изображение дракона. Все символы выступают в роли оберегов, которые могут защитить от негатива, а сами смартфоны могут использоваться как устройство для борьбы с коронавирусом. Известно, что серебро имеет антимикробные свойства, благодаря чему снижает риск заболевания.Стоимость аппаратов стартует от 344 тысяч рублей. iPhone с изображением Николая Чудотворца будет стоить 357 тысяч рублей из-за большего количества золота в составе рисунка на корпусе.