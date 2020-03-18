Звезда "Игры престолов" Шон Бин с женой устроили дебош на борту самолета

Шон Бин запомнился фанатам “Игры престолов” образом Эддарда Старка. Накануне он спровоцировал неприятную ситуацию на борту самолета British Airways, где находился вместе со своей 33-летней супругой Эшли Мур. Как сообщает The Sun, пара выпила много алкоголя, поскольку пассажиров люксового зала угощали напитками бесплатно. Вскоре они затеяли ссору на глазах у всех присутствующих, в ходе которой актер бросил в свою жену бокал. При этом Эшли Мур отвечала звездному избраннику той же монетой и даже облила его белым вином.Представители авиакомпании приняли в учет статус пассажиров, на фоне чего отказались от вызова сотрудников полиции. Однако в связи с дебошем на борту самолета Шона Бина и его жену попросили пройти для беседы.