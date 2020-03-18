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Звезда "Игры престолов" Шон Бин с женой устроили дебош на борту самолета

Известный своим участием в сериале “Игра престолов” Шон Бин стал инициатором дебоша в самолете. По имеющейся информации, британский актер в присутствии свидетелей бросил бокалом в свою супругу.

Шон Бин запомнился фанатам “Игры престолов” образом Эддарда Старка. Накануне он спровоцировал неприятную ситуацию на борту самолета British Airways, где находился вместе со своей 33-летней супругой Эшли Мур. Как сообщает The Sun, пара выпила много алкоголя, поскольку пассажиров люксового зала угощали напитками бесплатно. Вскоре они затеяли ссору на глазах у всех присутствующих, в ходе которой актер бросил в свою жену бокал. При этом Эшли Мур отвечала звездному избраннику той же монетой и даже облила его белым вином.

Представители авиакомпании приняли в учет статус пассажиров, на фоне чего отказались от вызова сотрудников полиции. Однако в связи с дебошем на борту самолета Шона Бина и его жену попросили пройти для беседы.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 15:16

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