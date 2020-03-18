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«Живя в России, стал более открытым»: Милош Бикович поделился изменениями характера

Милош Бикович поделился изменениями своего характера за время пребывания в РФ. Актер подчеркнул, что стал общительнее и более открытым к людям.
«Живя в России, стал более открытым»: Милош Бикович поделился изменениями характера

32-летний Милош Бикович рассказал журналистам о своем мнении по поводу российской киноиндустрии. Актер полагает, что она способна стать центром мирового кинобизнеса, однако для этого нужно привлекать европейских актеров. Звезда комедии «Отель Белград» оценил теплый прием, который устроили ему в России, и считает, что темперамент и юмор местных жителей практически ничем не отличается от его собственного.

Милош Бикович свободно владеет русским языком, поэтому никаких проблем на съемках у него не возникало. Актер также поделился, что он не симпатизирует европейской закрытости. По его мнению, контроль над собственными эмоциями является признаком самодисциплины, однако чрезвычайные его проявления граничат с бесчеловечностью. Он в восторге от жизни без скуки, наполненной позитивными эмоциями и яркими ощущениями.

Милош Бикович стал известным в Сербии благодаря главной роли в историческом сериале «Монтевидео: Божественное видение». После выхода фильма ему стали поступать предложения и от российских режиссеров.

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Добавил: Романова Виктория Сегодня, 16:10

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