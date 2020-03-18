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Борис Грачевский отказался от пышного празднования дня рождения ради здоровья беременной жены

Российский кинорежиссер Борис Грачевский отказался от пышного празднования своего 71-го дня рождения ради здоровья беременной жены. По словам руководителя детского журнала «Ералаш», в апреле у него появится сын, и его супруге «уже трудно куда-то выезжать».
Борис Грачевский отказался от пышного празднования дня рождения ради здоровья беременной жены

В среду, 18-го марта 2020 года заслуженному деятелю искусств исполняется 71 год. По словам изменника, единственное, что он хотел бы себе пожелать, так это крепкого здоровья и бодрости духа. Главный подарок кинорежиссера ждет его через несколько недель после дня рождения. Он сообщил, что его нынешняя супруга - Екатерина Белоцерковская родит долгожданного малыша в начале апреля, и сейчас его задача - оберегать возлюбленную от «лишних тревог и волнений».

По словам сценариста, его 35-летней жене в особом положении «уже трудно куда-то выезжать», потому он принял решение отметить свой день рождения дома, в кругу самых близких. Хотя Борис Грачевсий убежден, что коронавирус и любые другие невзгоды обязательно обойдут его стороной, «все равно не стоит рисковать жизнью любимой женщины с ребенком под сердцем ради вечеринки».

Как известно, в 2018 году кинорежиссеру диагностировали рак кожи, в связи с чем он перенес несколько операций, облучений и химий. Несмотря на тяжелое лечение, Борис Грачевский не падает духом и с нетерпением ждет долгожданного малыша.

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Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 15:36

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