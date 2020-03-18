Борис Грачевский отказался от пышного празднования дня рождения ради здоровья беременной жены

В среду, 18-го марта 2020 года заслуженному деятелю искусств исполняется 71 год. По словам изменника, единственное, что он хотел бы себе пожелать, так это крепкого здоровья и бодрости духа. Главный подарок кинорежиссера ждет его через несколько недель после дня рождения. Он сообщил, что его нынешняя супруга - Екатерина Белоцерковская родит долгожданного малыша в начале апреля, и сейчас его задача - оберегать возлюбленную от «лишних тревог и волнений».По словам сценариста, его 35-летней жене в особом положении «уже трудно куда-то выезжать», потому он принял решение отметить свой день рождения дома, в кругу самых близких. Хотя Борис Грачевсий убежден, что коронавирус и любые другие невзгоды обязательно обойдут его стороной, «все равно не стоит рисковать жизнью любимой женщины с ребенком под сердцем ради вечеринки».Как известно, в 2018 году кинорежиссеру диагностировали рак кожи, в связи с чем он перенес несколько операций, облучений и химий. Несмотря на тяжелое лечение, Борис Грачевский не падает духом и с нетерпением ждет долгожданного малыша.