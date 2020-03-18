Звезда «Дом-2» Катя Жужа объявила о беременности

Стоит отметить, что еще в феврале этого года экс-участница «Дом-2» Катя Жужа отрицала все новости, которые хоть как-то могут быть связаны с интересным положением. После того, как она вышла замуж за Артема Маркелова, то даже смеялась над подобными новостями и говорила о том, что ей только не приписали из-за свадьбы, и беременность, и в качестве гостьи Алену Водонаеву, и многое другое.Однако не прошло и месяца, и Катя Жужа призналась, что беременность все-таки есть. Более того, она отметила, что это самый лучший подарок, который только вообще может быть.На снимке Катя сидит на кровати в халате и гладит свой округлившийся живот. Фанаты звезды телестройки тут же принялись ее поздравлять. Они в основном спрашивали, зачем на протяжении долгого времени она все-таки отрицала, что беременна. Однако пока бывшая участница «Дом-2» Катя Жужа никак эту информацию не прокомментировала.