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Звезда «Дом-2» Катя Жужа объявила о беременности

Звезда скандального проекта «Дом-2» Катя Жужа уже совсем скоро станет мамой во второй раз. Об этом знаменитость рассказала в своем личном аккаунте Instagram.
Звезда «Дом-2» Катя Жужа объявила о беременности

Стоит отметить, что еще в феврале этого года экс-участница «Дом-2» Катя Жужа отрицала все новости, которые хоть как-то могут быть связаны с интересным положением. После того, как она вышла замуж за Артема Маркелова, то даже смеялась над подобными новостями и говорила о том, что ей только не приписали из-за свадьбы, и беременность, и в качестве гостьи Алену Водонаеву, и многое другое.

Однако не прошло и месяца, и Катя Жужа призналась, что беременность все-таки есть. Более того, она отметила, что это самый лучший подарок, который только вообще может быть.

На снимке Катя сидит на кровати в халате и гладит свой округлившийся живот. Фанаты звезды телестройки тут же принялись ее поздравлять. Они в основном спрашивали, зачем на протяжении долгого времени она все-таки отрицала, что беременна. Однако пока бывшая участница «Дом-2» Катя Жужа никак эту информацию не прокомментировала.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 14:26

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