Медики: Рак толстой кишки развивается по-разному у женщин и мужчин





Женщины имеют более низкие шансы развития рака толстой кишки, чем мужчины, но характеризуются высокой предрасположенностью к правосторонней разновидности этой опухоли. Она является смертельной формой карциномы, которая повышает риск летального исхода на 20%. К такому выводу пришли ученые из Йельской школы общественного здравоохранения в США после масштабного исследования. Они обнаружили, что женщины с правосторонним раком толстой кишки имеют высокие уровни метаболитов (жирных кислот), которые производят энергию для опухолей. Та же самая ситуация наблюдается и с глютамином и аспарагином, вызывающих агрессивный рост.Изучение клинических результатов показало чрезвычайно низкие показатели выживаемости среди женщин, новообразования которых показали специфический молекулярный путь для производства клеточной энергии. "Наша работа помогает определить, что можно сделать, чтобы предотвратить худшие результаты для женщин, особенно из афроамериканской среды, которые находятся в главной группе риска", - сообщила автор исследования Кэролайн Джонсон. Подобные результаты также могут послужить для будущих форм антираковой терапии, которые будут учитывать пол пациента.