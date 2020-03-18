В России появится новый знак ПДД об установке камер фиксации нарушений
Министерство внутренних дел РФ планирует внести поправку в Правила дорожного движения. Предлагается ввести новый знак, информирующий об установке камер фиксации нарушений.
Российское ведомство предлагает дополнить ПДД знаком, предупреждающим участников движения о возможном размещении на указанном отрезке дороги стационарных или мобильных комплексов автоматической фиксации нарушений. В данное время об установке камер информирует знак 8.23, на котором изображен фотоаппарат на белом фоне. Он часто устанавливается вблизи стационарной камеры. Дополнительно будет введен еще один дорожный знак 6.22 с таким же названием — «Фотовидеофиксация». Согласно проекту постановления правительства России, данный знак будет обозначать места возможного использования функционирующих в автоматическом режиме стационарных или передвижных специальных технических средств. Для фиксации нарушений Правил дорожного движения камеры могут делать фото- и киносъемку, а также видеозапись.
Установка нового знака будет проводиться за пределами населенных пунктов на расстоянии 150–300 метров от возможного местонахождения камер, или возле табличек, которые обозначают границы населенных пунктов. В данное время отсутствует информация о возможном виде нового знака.
Российское ведомство предлагает дополнить ПДД знаком, предупреждающим участников движения о возможном размещении на указанном отрезке дороги стационарных или мобильных комплексов автоматической фиксации нарушений. В данное время об установке камер информирует знак 8.23, на котором изображен фотоаппарат на белом фоне. Он часто устанавливается вблизи стационарной камеры. Дополнительно будет введен еще один дорожный знак 6.22 с таким же названием — «Фотовидеофиксация». Согласно проекту постановления правительства России, данный знак будет обозначать места возможного использования функционирующих в автоматическом режиме стационарных или передвижных специальных технических средств. Для фиксации нарушений Правил дорожного движения камеры могут делать фото- и киносъемку, а также видеозапись.
Установка нового знака будет проводиться за пределами населенных пунктов на расстоянии 150–300 метров от возможного местонахождения камер, или возле табличек, которые обозначают границы населенных пунктов. В данное время отсутствует информация о возможном виде нового знака.
Общество
Добавил: Романова Виктория Сегодня, 15:46