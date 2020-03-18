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Эксперты предупредили об опасности покупки автомобиля в лизинг в России

Эксперты назвали опасность покупки автомобиля в лизинг в России. Дело в том, что компания, выкупающая машину, имеет право изъять ее у нового владельца.
Эксперты предупредили об опасности покупки автомобиля в лизинг в России

Согласно статистике, 4,7% машин, проверенных через онлайн-сервисы в январе и феврале этого года, числились в лизинге. Около 0,9% из них являлись транспортными средствами специального назначения, 3,8% приходилось на легковые авто, а около 89% принадлежало юридическим компаниям. Частные лица владели лишь 11% из них. Эксперты отмечают, что при лизинге машина принадлежит фирме, с которой заключается договор, вплоть до момента исполнения договорных обязательств. Покупка авто по такой программе опасна тем, что оно может иметь регистрационные ограничения, а также быть арестованным или залоговым. Это затруднит процесс переоформления. Машины можно лишиться, если по каким-то причинам не удалось внести обязательных платеж. В таком случае компания имеет право изъять свою собственность у нового владельца за долги.

Предыдущие владельцы машин, продающихся через лизинг, могли использовать их в коммерческих целях. Из-за этого они имеют большой пробег и сильных износ конструкции, которая потребует вложения средств для восстановления.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 15:20

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