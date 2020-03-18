Эксперты предупредили об опасности покупки автомобиля в лизинг в России





Согласно статистике, 4,7% машин, проверенных через онлайн-сервисы в январе и феврале этого года, числились в лизинге. Около 0,9% из них являлись транспортными средствами специального назначения, 3,8% приходилось на легковые авто, а около 89% принадлежало юридическим компаниям. Частные лица владели лишь 11% из них. Эксперты отмечают, что при лизинге машина принадлежит фирме, с которой заключается договор, вплоть до момента исполнения договорных обязательств. Покупка авто по такой программе опасна тем, что оно может иметь регистрационные ограничения, а также быть арестованным или залоговым. Это затруднит процесс переоформления. Машины можно лишиться, если по каким-то причинам не удалось внести обязательных платеж. В таком случае компания имеет право изъять свою собственность у нового владельца за долги.Предыдущие владельцы машин, продающихся через лизинг, могли использовать их в коммерческих целях. Из-за этого они имеют большой пробег и сильных износ конструкции, которая потребует вложения средств для восстановления.