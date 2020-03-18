Врачи: В борьбе с коронавирусом поможет сон, здоровая диета и упражнения





Новые данные в который раз показывают, что лучший способ борьбы с вирусами - это сочетание здоровых привычек с правильным питанием и последовательными физическими упражнениями. Последние должны дополняться полноценным ночным отдыхом. «Очень важно потреблять достаточное количество белка, особенно с продуктами, содержащими пробиотики», - сообщила доктор Невин Санлиер из факультета медицинских наук при Университете Медиполь Анкары.Диетолог посоветовала людям придерживаться сбалансированной диеты, которая включает в себя обычные фрукты и овощи, молоко, йогурт, сыр, мясо, рыбу, яйца, орехи, бобы, хлеб и крупы. Следование односторонним рационам или недостаточное потребление питательных веществ увеличивает уязвимость человека перед инфекциями независимо от их возраста. Кроме того, турецкий врач порекомендовала не употреблять большое количество жирной пищи, а также пить как минимум 2,5 литра воды ежедневно.