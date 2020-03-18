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Звезда "Дом-2" Саша Артемова показала, как её дочь учится ползать

Девочка, которой на днях исполнится полгода, уже очень бодро встает на колени и старается ползти вперед.
Звезда "Дом-2" Саша Артемова показала, как её дочь учится ползать

Почти полгода назад звездные участники телешоу «Дом-2» Александра Артемова и Евгений Кузин стали родителями симпатичной девочки. Саша часто делится с поклонниками на своей странице в социальной сети фотографиями дочки и интересуется их советами по воспитанию. Несколько дней назад молодая мама порадовала подписчиков трогательным видео, на котором маленькая дочка опирается на руки и уверенно встает на коленки.

Недавно Артёмова жаловалась своим поклонникам, что дочь начала выселять отца и мать с супружеской кровати. Девочка обожает спать с родителями и возмущается, когда её хотят переложить в детскую кроватку. Помимо того, что всё родительское ложе усыпали игрушки и погремушки, самой матери осталось место только на краю.

Надо признать, Евгений Кузин очень ответственно подошел к обязанностям родителя. Чтобы проводить с семьей больше времени и помогать растить дочь, он он ушёл с работы в декретный отпуск. Молодые люди вместе купают свою дочь и ходят с ней на прогулку. Александра пожаловалась поклонникам, что теперь у молодой семьи нет возможности посидеть в баре или провести ночь в караоке.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 14:28

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