Звезда "Дом-2" Саша Артемова показала, как её дочь учится ползать





Почти полгода назад звездные участники телешоу «Дом-2» Александра Артемова и Евгений Кузин стали родителями симпатичной девочки. Саша часто делится с поклонниками на своей странице в социальной сети фотографиями дочки и интересуется их советами по воспитанию. Несколько дней назад молодая мама порадовала подписчиков трогательным видео, на котором маленькая дочка опирается на руки и уверенно встает на коленки.Недавно Артёмова жаловалась своим поклонникам, что дочь начала выселять отца и мать с супружеской кровати. Девочка обожает спать с родителями и возмущается, когда её хотят переложить в детскую кроватку. Помимо того, что всё родительское ложе усыпали игрушки и погремушки, самой матери осталось место только на краю.Надо признать, Евгений Кузин очень ответственно подошел к обязанностям родителя. Чтобы проводить с семьей больше времени и помогать растить дочь, он он ушёл с работы в декретный отпуск. Молодые люди вместе купают свою дочь и ходят с ней на прогулку. Александра пожаловалась поклонникам, что теперь у молодой семьи нет возможности посидеть в баре или провести ночь в караоке.