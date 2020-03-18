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В день 71-летия создатель «Ералаша» Борис Грачевский рассказал о работе и узнаваемости: "Поклонники пожимают руки"

Режиссер Борис Грачевский сегодня, 18 марта, отмечает 71-летие. Во время одного из интервью создатель «Ералаша» рассказал о своей работе и узнаваемости, а также признался, чего он желает сам себе.
В день 71-летия создатель «Ералаша» Борис Грачевский рассказал о работе и узнаваемости: "Поклонники пожимают руки"

Отечественный режиссер признался, что в РФ он - узнаваемый человек на улицах, а за границей это случается намного реже. Поклонники подходят к Борису Грачевскому с улыбкой и стремятся пожать ему руку, тем самым поблагодарив его за веселое детство и выпуски «Ералаша». Именинник удивляет тем, что, несмотря на свой почтенный возраст, он излучает жизнерадостность. Борис Грачевский признался, что старается быть на «солнечной стороне жизни» и не думать о плохом. По словам режиссера, он пожелал бы себе здоровья и внутренних сил, чтобы преодолеть все невзгоды. Праздновать день рождения именинник будет в узком семейном кругу.

Создатель «Ералаша» на данный момент трудится над сценарием комедии, которая по стилю будет напоминать работы Эльдара Рязанова. Режиссер признался, что работа движется достаточно медленно, но он надеется, что фильм получится достойным и зрители его оценят.

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Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 15:10

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