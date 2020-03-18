В АКОРТ объяснили причину опустевших полок в магазинах





Как отметил представляющий руководство АКОРТ Илья Власенко, сейчас в некоторых супермаркетах и других точках продажи продуктов могут наблюдаться отсутствие определенных продуктов, что связано с перебоями в поставках. Эксперты работают над устранением данной проблемы, перестраивая все логистические схемы, чтобы доставка пользующихся повышенным спросом товаров осуществлялась более оперативно. Отмечается, что в случае отсутствия тех или иных продуктов есть вероятность, что они находятся в дороге или на складе, но при этом магазины не испытывают дефицита.Чаще в магазинах отсутствуют крупы, макароны и средства личной гигиены. Однако торговые сети имеют достаточно данных товаров на складах на пару недель. Как известно, ажиотаж связывают с пандемией коронавируса.