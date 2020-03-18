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Эксперты назвали главные специи и травы для укрепления иммунитета в период пандемии

Ввиду пандемии коронавируса многие люди пытаются всеми средствами усилить собственный иммунитет. Поэтому диетологи назвали травы и специи, укрепляющие защиту организма от инфекций.
Эксперты назвали главные специи и травы для укрепления иммунитета в период пандемии

Поддержание здорового рациона все так же является важным, как и до начала вспышки коронавируса, учитывая позитивный эффект для иммунной системы. Люси Бишоп, опытный диетолог из Великобритании, перечислила некоторые из лучших трав и специй, предотвращающих воспаления и инфекции. К примеру, имбирь обладает антибактериальными свойствами, чей свежий корень не только обеспечивает наибольшую пользу для организма, но и может использоваться во многих блюдах.

Про укрепляющую особенность чеснока известно большинству россиян, которые считают его эффективным народным средством. Ученые недавно подтвердили, что содержащийся в нем аллицин действительно способен бороться с бактериями, вирусами и грибками. Подобным действием обладает и антиоксидант куркумин, богатым источником которого является смесь карри. А вот менее известными травами для борьбы с сезонными заболеваниями считаются орегано и гвоздика. Масла на их основе, успокаивающие приступы кашля и астмы, могут стать незаменимой частью диеты во время пандемии.

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Наука / Авторские новости
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 13:39

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