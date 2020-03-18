Ведущая «Дом-2» Ольга Бузова считает «страшной» ситуацию вокруг коронавируса
Ведущая скандального проекта «Дом-2» Ольга Бузова прокомментировала сложившуюся ситуацию с коронавирусом. Звезда призвала соотечественников не поддаваться панике и отметила, что даже ей уже тяжело не поддаваться негативу, который сейчас просто везде.
В своем stories в Instagram Ольга Бузова сказала, что происходит что-то страшное. Особенно тяжело не паниковать, когда видишь пустые полки в продуктовых магазинах, а также отсутствие в аптеке элементарного парацетамола или витаминов. По ее словам, именно эти факторы заставляют общественность очень сильно нервничать.
Стоит отметить, что ранее популярная телеведущая разместила в Сети снимок, где она позирует в маске. Ольга подчеркнула, что готова придерживаться карантина, ради того, чтобы не заболеть смертельно опасным вирусом. Своим поклонникам она также дала совет - постараться как можно реже посещать общественные места.
Кроме того, ранее Ольга Бузова перенесла свой текущий гастрольный тур на осень из-за опасного коронавируса. Она отметила, что все приобретенные ее фанатами билеты сейчас будут обязательно действительны на момент переноса.
В своем stories в Instagram Ольга Бузова сказала, что происходит что-то страшное. Особенно тяжело не паниковать, когда видишь пустые полки в продуктовых магазинах, а также отсутствие в аптеке элементарного парацетамола или витаминов. По ее словам, именно эти факторы заставляют общественность очень сильно нервничать.
Стоит отметить, что ранее популярная телеведущая разместила в Сети снимок, где она позирует в маске. Ольга подчеркнула, что готова придерживаться карантина, ради того, чтобы не заболеть смертельно опасным вирусом. Своим поклонникам она также дала совет - постараться как можно реже посещать общественные места.
Кроме того, ранее Ольга Бузова перенесла свой текущий гастрольный тур на осень из-за опасного коронавируса. Она отметила, что все приобретенные ее фанатами билеты сейчас будут обязательно действительны на момент переноса.