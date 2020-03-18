Невестка Кристины Орбакайте проводит карантин на бывшей даче Аллы Пугачевой
Невестка Кристины Орбакайте – Алена Краснова проводит карантин на бывшей даче Аллы Пугачевой. Она опубликовала серию фотоснимков в личном блоге Instagram, сделанных в стиле 90-х, в загородном доме недалеко от Истринского водохранилища.
Сын Кристины Орбакайте и внук Аллы Пугачевой – Никита Пресняков последовал по стопам своих родных и в свои 28 лет зарекомендовал себя талантливым и популярным музыкантом и киноактером. В июле 2017 года основатель группы «MULTIVERSE» женился на студентке Российской академии народного хозяйства и государственной службы Алене Красновой. С тех пор супруги регулярно делятся семейными фотографиями в своих интернет-блогах.
Поклонники заметили, что в недавней серии снимков на странице супруги Никиты Преснякова отмечена геолокация Истринского водохранилища. Поскольку в том крае Московской области находится бывшая дача Алла Пугачевой, фанаты быстро догадались, где проводят карантин Алена Краснова и ее супруг.
Невестка Кристины Орбакайте решила сделать откровенные кадры с реквизитом Примадонны в стиле 90-х годов. По мнению пользователей Сети, фотографии получились «смелыми, но не однозначными».
Сын Кристины Орбакайте и внук Аллы Пугачевой – Никита Пресняков последовал по стопам своих родных и в свои 28 лет зарекомендовал себя талантливым и популярным музыкантом и киноактером. В июле 2017 года основатель группы «MULTIVERSE» женился на студентке Российской академии народного хозяйства и государственной службы Алене Красновой. С тех пор супруги регулярно делятся семейными фотографиями в своих интернет-блогах.
Поклонники заметили, что в недавней серии снимков на странице супруги Никиты Преснякова отмечена геолокация Истринского водохранилища. Поскольку в том крае Московской области находится бывшая дача Алла Пугачевой, фанаты быстро догадались, где проводят карантин Алена Краснова и ее супруг.
Невестка Кристины Орбакайте решила сделать откровенные кадры с реквизитом Примадонны в стиле 90-х годов. По мнению пользователей Сети, фотографии получились «смелыми, но не однозначными».