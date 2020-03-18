Сергей Шнуров сочинил стих в ответ на совет Путина не покупать продукты впрок: "Побежали в магазин!"
В связи с пандемией коронавируса многие россияне стали покупать продукты впрок, тем не менее Владимир Путин считает, что в этом нет нужды, поскольку ситуацию с поставками пищи в магазины можно назвать надёжной. В ответ на заявление президента музыкант Сергей Шнуров сочинил стих.
Своими мыслями по поводу сложившейся в России ситуации, вызванной пандемией коронавируса, 46-летний рок-музыкант Сергей Шнуров поделился с подписчиками своего Instagram-аккаунта.
Поклонники лидера групп "Ленинград" и "Рубль" по достоинству оценили стих, отметив, что ему удалось "попасть в точку", а также представили свои стихотворения.
Своими мыслями по поводу сложившейся в России ситуации, вызванной пандемией коронавируса, 46-летний рок-музыкант Сергей Шнуров поделился с подписчиками своего Instagram-аккаунта.
«Заправляясь на Лукойл, удивился я цене. Но начальник успокоил. Всё подорожает? Не! Льются словеса в нектаре, укрепляя нашу рать. Макарон хотел затарить, но теперь не буду брать. Нет сомнений, и в помине, чтоб в кладовку что-то класть. Никогда народ не кинет наша избранная власть. Громче песни, выше знамя, с заявлением в связи. Наизусть урок мы знаем. Побежали в магазин!» – написал певец.
Поклонники лидера групп "Ленинград" и "Рубль" по достоинству оценили стих, отметив, что ему удалось "попасть в точку", а также представили свои стихотворения.