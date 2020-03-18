Сергей Шнуров сочинил стих в ответ на совет Путина не покупать продукты впрок: "Побежали в магазин!"

«Заправляясь на Лукойл, удивился я цене. Но начальник успокоил. Всё подорожает? Не! Льются словеса в нектаре, укрепляя нашу рать. Макарон хотел затарить, но теперь не буду брать. Нет сомнений, и в помине, чтоб в кладовку что-то класть. Никогда народ не кинет наша избранная власть. Громче песни, выше знамя, с заявлением в связи. Наизусть урок мы знаем. Побежали в магазин!» – написал певец.

Своими мыслями по поводу сложившейся в России ситуации, вызванной пандемией коронавируса, 46-летний рок-музыкант Сергей Шнуров поделился с подписчиками своего Instagram-аккаунта.Поклонники лидера групп "Ленинград" и "Рубль" по достоинству оценили стих, отметив, что ему удалось "попасть в точку", а также представили свои стихотворения.