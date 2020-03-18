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Новый кроссовер Nissan Juke запатентовали в России

Новая модель Nissan получила патент в России, о чем свидетельствует документ в базах ФИПС. На данный момент кроссовер Juke не имеет ОТТС, в связи с чем нет никакой информации о старте его продаж.

Создание транспортного средства осуществлялась на базе CMF-B, ориентированной на компактные машины. Она также используется для сборки Renault Captur. Применение новой платформы позволило нарастить колесную базу Nissan Juke на 105 мм. В салоне автомобиля стало больше места, а объём багажника увеличился. Разработчики установили в кроссовер безальтернативный двигатель, выдающий 117 лошадиных сил. Он работает в паре с 6-диапазонной МКПП или 7-секционной АКПП. Цена на модель начинается от 19 тысяч евро.

На территории России продажи транспортного средства новой генерации пока не начались. Летом 2019 года компания Nissan сообщила об отсутствии планов относительно ввоза Juke. Пока нельзя точно определить, будут ли оформлять ОТТС для новой версии машины, однако она ориентирована только на узкий сегмент.

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Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 14:49

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