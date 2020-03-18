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Врачи: Люди с группой крови А (II) могут быть более уязвимыми перед COVID-19

Недавнее исследование китайских ученых показало, что шанс заразиться коронавирусом может зависеть от группы крови. По словам врачей, люди с типом А (II) могут быть более уязвимыми перед COVID-19.
Врачи: Люди с группой крови А (II) могут быть более уязвимыми перед COVID-19

Китайские исследователи из больницы Чжуннань Университета Уханя обнаружили, что люди с группой крови А (II) могут быть более уязвимы к коронавирусной инфекции, чем люди с типом О (I). К подобному выводу ученые пришли после того, как проанализировали 2173 пациентов с патогеном, в том числе 206 человек, умерших после заражения. Они обнаружили, что, хотя кровь типа O (34%) чаще встречается в общей популяции, чем A (32%), у пациентов с COVID-19 доля людей с 1-й группой крови составила всего 25%, тогда как со второй - достигла 41%.

Основываясь на полученных данных, врачи выдвинули теорию, что людям с кровью типа А может потребоваться усиленная личная защита. Более того, в случае инфицирования им необходимо получить более внимательный осмотр и интенсивную терапию. Важно отметить, что масштабы выборки в исследовании довольно небольшие - для подтверждения результатов понадобятся более крупные проекты. Эксперты добавили, что несмотря на сравнительно меньшие шансы заболеть, людям с группой О необходимо все так же пользоваться средствами дезинфекции.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 13:32

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